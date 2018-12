Polarisatror in LCD-Bildschirm

Beim Zerlegen des LCD-Displays meiner ausgedienten Digitalkamera fand ich anstelle des zweiten Polarisationsfilters eine durchsichtige Folie mit mir unverständlichen optischen Eigenschaften.

Beim Durchsehen erscheinen Bilder aus der Umgebung, welche sich nicht in der optischen Achse Auge – Folie befinden sondern wesentlich außerhalb des Blickwinkels.

Ein Versuch mit einem Laserpointer zeigt, dass der Laserstrahl in zwei Bündel aufgeteilt und in etwa 45 Grad abgelenkt wird. Die Ebene der 2 Bündel liegt um 45 Grad verdreht zu den Kanten der Folie. Die Bündel sind nur noch in dieser Ebene scharf, ansonsten sind sie aufgefächert.

In den Beschreibungen der Flüssigkristallanzeigen finden sich lediglich Darstellungen, bei denen an dieser Stelle, also hinter der doppelten Glasscheibe mit den Flüssigkristallzellen, ein Polarisationsfilter angebracht ist.

Kann mir jemand die Funktionsweise der Folien erklären?

Es grüßt Max