„Alten Tower ?berarbeiten oder ersetzen ?“

Hallo, ich wäre dankbar für einige Ratschläge .



Ich habe bislang einen alten Medion Tower Titanium 8800 mit Geforce 6700XL ,WIN7 fürs Büro und alles Mögliche benutzt. in letzter Zeit habe ich öfter einen Bluescreen und es hakt an manchen Stellen, Der Kartenleser erkennt keine sd karten mit größeren Speichervolumen. Die Internetverbindung stockt, d.h. immer mal wieder erscheint die Time-out Anzeige, obwohl ich neben der internen WLAN Karte Ralink RT 2500 einen USB-WLAN-Stick von Netgear betreibe und mit anderen Geräten am selben Standort die Internetverbindung gut funktioniert .



Ich bin mit der Leistung des PC zufrieden, wenn er funktioniert . Ich bin kein technischer Analphabet , aber auch kein Computer-Fan.



Einerseits würde ich gern den alten wieder richtig zum Laufen bringen , andererseits hat mich der Beitrag von Mike Nickles zum Nachdenken gebracht, daß eben solche alten Kisten einen sehr hohen Stromverbrauch haben .



Ich kann aber nicht einschätzen, nach welchem neueren Tower ich suchen müßte, der bedeutend weniger verbraucht. Ich lege keinen Wert auf einen fabrikneuen PC, und will auch nicht so viel Geld dafür ausgeben , ich stelle mir vor bis ca 250,-EUR paßt es in mein Budget, für den Fall, daß ich den jetzigen nicht mehr betreibe . Ich betreibe einen VGA-Monitor und einen mit DVI-Anschluß ,das müßte mit einem anderen PC auch möglich sein.



Liest sich sicher alles etwas unausgegoren, aber ich weiß tatsächlich nicht so richtig , wie ich konkret vorgehen soll. Ich wäre daher dankbar für alle wohlgemeinten Anregungen , auch für Ratschläge , wie ich die Ursache für den Bluescreen finde und für die nicht befriedigende Funktion der WLAN-Stufe und des cardreaders