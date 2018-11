So bereiten Sie Ihre Bilder für den Druck wie ein Profi vor und passen sie an

Möglicherweise haben Sie Fotos oder professionelle Bilder, die Sie gerne gedruckt hätten. Allerdings sollte man sich vor dem Drucken ernsthaft Gedanken über diese Bilder machen, da man kein Geld für den Druck von Bildern verschwenden möchte, die von seinem Computer in die reale Welt nicht gut aussehen. Das Beste daran? Sie müssen keinen Bildbearbeiter bezahlen, um Ihre Bilder auf den neuesten Stand zu bringen. Lesen Sie die folgenden Schritte, damit Sie Ihre Bilder für den perfekten Druck anpassen können.

Diese Anleitung kann sowohl auf professionelle Fotos als auch auf andere Arten angewendet werden. Fast alle Fotobearbeitungssoftware haben diese einfachen Funktionen im Paket; denken Sie daran, dass diese Funktionen unter einem anderen Namen aufgelistet werden können als in Photoshop.

Wählen Sie Ihre Fotos

Wählen Sie Ihre Fotos sorgfältig aus, eine vielfältige Auswahl ist ein Segen und ein Fluch. Achten Sie darauf, diejenigen auszuschalten, die verschwommen sind, schlechte Beleuchtung, schlechte Winkel und so weiter haben. Sobald Sie Ihre Auswahl eingeschränkt haben, kann die Auswahl aus den hochwertigen Bildern schwieriger sein, wird Sie aber langfristig glücklicher machen. Als nächstes öffnen Sie diese Fotos in der von Ihnen gewählten Bearbeitungssoftware.

Anpassen der Bildgröße

Der nächste wichtige Schritt ist, sicherzustellen, dass Ihr Bild die richtige Größe hat, damit es beim Drucken in der gewünschten Größe nicht gestreckt oder gequetscht erscheint. In Photoshop können Sie dies erreichen, indem Sie auf die Registerkarte Bilder oben im Fenster gehen und "Bildgröße" wählen. Der wichtigste Teil in diesem Schritt ist es, sicherzustellen, dass die Breite oder die Höhe des Bildes 10 Zoll überschreitet. Der letzte Eintrag in der Registerkarte Dokumentgröße ist die Auflösung, für Druckzwecke sollte dieser Wert auf 200- 300 eingestellt werden.\

Ändern des Bildmodus auf RGB

Viele digitale Bilder sind so eingestellt, dass sie in einem Format angezeigt werden, das die Farben des Bildes auf digitalen Bildschirmen so attraktiv wie möglich darstellt. Wenn Sie mit diesen Bildern direkt in die Druckphase gehen würden, würden die Farben nicht so dargestellt, wie sie auf dem Bildschirm sind. Dieses Problem wird behoben, indem der Bildmodus auf RGB umgestellt wird, indem Sie bei Verwendung von Photoshop in den Modusbereich des Dropdown-Menüs unter Bilder wechseln. Ein kleiner Unterschied in der Farbzusammensetzung ist an dieser Stelle nach der Änderung zu erkennen.

Letzte Änderungen

Der letzte Schritt vor dem Drucken besteht darin, sicherzustellen, dass alle kleinen Details bearbeitet werden, indem Sie Ihr Bild von Rohdaten in etwas verwandeln, das eine Botschaft vermittelt. Ob Sie Farbstufen ändern, einen Abschnitt des Fotos verwischen oder schärfen, Dinge entfernen oder dem Bild hinzufügen möchten, diese detaillierten Bearbeitungsschritte finden Sie online für Photoshop.



Beleuchtung

Besuchen Sie den Abschnitt Einstellungen im Dropdown-Menü unter Bild und wählen Sie Ebenen. Stellen Sie mit Hilfe der drei Pfeile entlang des Diagramms Eingangspegel das Licht- und Schattenniveau so ein, dass es zufriedenstellend ist. Wenn Sie sich dafür entscheiden müssen, entweder dunkler oder heller zu werden, bleiben Sie am helleren Ende, da das Bild höchstwahrscheinlich etwas dunkler gedruckt wird, als Sie erwarten. Dies liegt daran, wie Ihr digitaler Bildschirm dargestellt wird, indem er mit Licht beleuchtet wird, während ein Druckbild dies nicht tut.

Schärfen

Schärfen Sie schließlich das Bild. Gehen Sie zu Filter, dann Schärfen und dann Unscharfmaske. Halten Sie den Schwellenwert bei 0, den Radius zwischen 1 und 2 und den Betrag bei etwa 75%. Der Grad der Schärfung sollte so erfolgen, dass das Bild so scharf wie möglich aussieht, ohne körnig zu wirken.

Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, können Sie Ihr Bild nun entweder als.jpeg oder.png speichern und es ist druckbereit. Die Farben und die Beleuchtung Ihres Bildes können je nach Wahl des Druckers oder der Druckerei variieren. Achten Sie darauf, diese zu berücksichtigen. Frohes Drucken! Sie können mehr über die Druckvorbereitung auf Zor erfahren.