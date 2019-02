Canon IP 4600 druckt pl?tzlich kein schwarz mehr

Hallo,

ist das schon jemanden passiert? Pl?tzlich druckt der iP 4600 alles nur kein schwarz mehr. Patrone getauscht- Druckkopf ?ber Nacht ins Wasser gestellt. Alles ohne Erfolg.

Hat da jemand einen Tipp was ich da noch machen k?nnte. K?nnte das auch ein Platinenfehler sein, dass es mit dem Druckopf gar nichts zu tun hat, sich eben nur so zeigt? ?brigens, der vollst?ndigkeit halber - Keine Fehlermeldung weder in der Anzeige noch Blinkzeichen.



Mit Gru?



Siggi