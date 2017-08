„Wake up f?r Canon-Multifunktionsger?t Pixma MG 6150“

Hallo,

also mein Pixma iP7250 hängt per WLAN an meiner Fritzbox 7490.

Wenn ich in meiner Gartenlaube sitze, ca. 40m entfernt, und etwas vom Laptop oder meinem Handy ausdrucken will, geht das vollautomatisch.

Der jeweilige Rechner schaltet per WLAN, über die Fritzbox den Drucker ein, der natürlich ausgeschaltet ist.

der Drucker muss nur am Strom hängen.