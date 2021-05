Seagate präsentiert schnellste Festplatte der Welt: "Mach.2"

14 TB auf 2x 7 Plattern, 256 MB mutli-segmentierter Cache und eine Transferrate von 524 MB/s sind die wichtigsten Eckdaten der neuen Seagate "Mach.2". Vergleichsweise hoch liegt der Stromverbrauch mit Werten zwischen 7 (idle) und 13,5 Watt unter hoher Last.

Noch nicht ganz klar ist, ob es bei einer "Limitied Edition" für einen ausgewählten Kundenkreis bleibt, oder ob die Platte auf die Allgemeinheit losgelassen wird.

Weitere technische Details im Artikel.

Quelle: www.pcgameshardware.de

Olaf19 meint: In einer Zeit, in der die SSD der HDD mehr und mehr den Rang abläuft, wirkt eine solche Meldung fast schon anachronistisch. Allerdings, wie auch der Artikel im ersten Absatz sagt, der Preis pro TB ist bei Festplatten nach wie vor erheblich günstiger. Speziell bei großen Datenmengen also nach wie vor eine Daseinsberechtigung für die guten alten "Platten".