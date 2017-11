Datenrettung schnell und einfach: Easy US Data Recovery Wizard Free

In vielen Situationen gehen Daten ungewollt verloren: Datenträgerfehler, Virenbefall, Systemstörungen oder es wird schlichtweg der Papierkorb versehentlich zu früh geleert - falls es überhaupt einen gibt. Ein falscher Klick befördert gerade bei Smartphones Dateien rasch ins Nichts.

Bei derlei Krisenfällen hilft die seit vielen Jahren bewährte kostenlose Datenrettungs-Software Ease US Data Recovery Wizard Free. Das Tool ist für Windows und Mac erhältlich, rasch heruntergeladen und installiert.

Datenrettung schnell und simpel: Datenträger auswählen, Scanvorgang starten, gewünschte Dateien reparieren lassen.

Nach Start listet es übersichtlich sämtliche im System vorhandenen beziehungsweise angeschlossenen Datenträger auf, unterstützt werden alle gängigen Windows- und Linux-Dateisysteme.

TIPP: Der interne Speicher älterer Android-Geräten wird angezeigt, sobald diese per USB am Rechner angeschlossen und als Datenträger eingebunden sind. Wird ein älteres Android-Gerät über USB nicht als Datenträger erkannt, empfiehlt sich ein Blick auf diesen Tipp.

"Ease US Data Recovery Wizard" handhabt sich anschließend generell selbsterklärend. Es muss lediglich der Datenträger gewählt werden, von dem Daten zu retten sind. Das Tool scannt dann den Datenträger und zeigt alle verschwundenen Dateien an die es restaurieren kann.

Das Datenrettungs-Tool führt erst einen Schnell-Scan durch und anschließend automatisch einen Tiefen-Scan.

Datenrettung schnell und einfach

Wie der Datenrettungsvorgang exakt abläuft wird hier exemplarisch anhand der Datenrettung von einem USB-Stick ausführlich gezeigt.

Praktisch: Ease US Data Recovery Wizard führt zunächst einen Schnell-Scan an und zeigt die Ergebnisse an. Darauf startet automatisch der intensivere Tiefen-Scan, der je nach Datenvolumen natürlich eine Weile dauern kann. Selbst Laien brauchen sich auf jeden Fall nicht den Kopf über irgendwelche Einstellungen/Optionen zu zerbrechen, können den Datenretter einfach machen lassen.

Kein Risiko für Originaldaten

Ease US Data Recovery Wizard hilft nicht nur bei simplen versehentlichen Löschungen. Es kann auch bei komplexen Datenträgerproblemen helfen, beispielsweise Daten von RAW Partitionen retten. Das Ausprobieren des Tools birgt kein Risiko, Originaldaten werden keinesfalls berschrieben.

Datenrettungs-Tools dieser Art gibt es diverse und sie arbeiten generell auch alle nach diesem 3-Schritte-Prinzip: Datenträger wählen, scannen, zu rettende Daten wählen. Entscheidend ist, wie gründlich der Scanvorgang funktioniert. Ease US Data Recovery Wizard hat einen sehr intensiven Tiefen-Scan der erfahrungsgemäß Daten auch in scheinbar aussichtslosen Situationen retten kann, sogar dann, wenn ein Datenträger mehrfach formatiert oder mit einer speziellen Reinigungs-Software gelöscht wurde.

Hier hat Ease US Data Recovery Wizard eine 100 GByte große Windows-Systempartition analysiert und längst vergessene einst gelöschte Dateien wieder gefunden: hier eine rund 5 Jahre alte Bilddatei. Die integrierte Vorschaufunktion des Tools zeigt Dateiinhalte per Doppelklick bereits vor der Wiederherstellung an.

TIPP: Systemplatte sofort prüfen! Ein Durchlauf mit Ease US Data Recovery Wizard lohnt auch dann, wenn gar keine Datenrettung erforderlich ist. Und zwar um sich einen Überblick zu verschaffen, was auf einem Rechner zwar nicht mehr unmittelbar sichtbar, aber dennoch verborgen existent ist. Und das kann eine ganze Menge sein! Gerade das Scannen der Betriebssystem-Platte ist sinnvoll, da hier zwar viel temporär gespeichert und dann gelöscht wird, aber eben nicht unbedingt gründlich.

Wichtig bei groben Datenbeschädigungen wie sie durch Systemfehler auftreten können: Ease US Data Recovery Wizard kann bei angeschlagenen Dateien auch den Dateityp erkennen, also beispielsweise Text-, Bild-, Video- und Email-Dateiformate. Eine Vorschau-Funktion hilft bei komplexen Vorfällen die richtige zu rettende Datei wieder zu finden.

Die kostenlose Version von Ease US Data Recovery Wizard hat vollen Funktionsumfang, kann ein Datenvolumen bis maximal 2 GByte wieder herstellen. Für größere Reparaturaktionen gibt es optional die Vollversion für rund 66 Euro.