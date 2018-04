These programs necessarily need your Windows PC

Anyone who has bought a new Windows computer or restarts his old PC is facing the task of choosing the right software. There are lots of free programs. The art is to select the right and important ones. Experts give tips on what is really useful. MORE ON THE SUBJECT Vulnerability in the virus scanner: Authority strongly recommends the Windows update "Specter" and "Meltdown": Windows Update closes known security holes Serious vulnerability: why you should upgrade Windows urgently No matter whether the computer is used for professional or private purposes: A repertoire of standard software is mandatory. You do not have to dig deep into your pocket. For almost every application, there are a variety of free programs. n

This also applies to e-mail clients: Outlook at home. Often then the choice if on Mozilla's Thunderbird, which offers all the important features around e-mails, including an address book. A calendar with appointment management can easily be added in the form of the Lightning extension. Write, calculate, present But a calculator would not be complete without a good office suite with text editing, spreadsheet and presentation tool. Here is Libre Office a recommendation. "The software is an unofficial successor of Open Office, is evolving rapidly and offers good features," says Viktor Schröder. As an image viewer has established about Irfanview, which also helps in the management or tagging the photo collection. The built-in batch process can change the meta information of multiple images or entire folders at once. And as a free as beginner-friendly image editing Martin Reche recommends "because of its clear user interface" Paint.net. Note: t-online.de offers its own browser, which brings many useful additional features. Sources used: News Agency dpa-tmn

Wer sich einen neuen Windows-Rechner gekauft hat oder seinen alten PC neu aufsetzt, steht vor der Aufgabe, die richtige Software zu wählen. Kostenlose Programme gibt es jede Menge. Die Kunst ist, die Richtigen und Wichtigen auszuwählen. Experten geben Tipps, was wirklich nützlich ist.



Ganz gleich, ob der Rechner beruflich oder privat genutzt wird: Ein Repertoire an Standard-Software ist Pflicht. Tief in die Tasche greifen muss man dafür nicht. Für fast jeden Anwendungszweck gibt es eine Vielzahl kostenloser Programme.



Der erste Schritt bei der Neueinrichtung sollte die Installation eines Antiviren-Programms sein. Zwar hat Windows 10 bereits den "Defender" an Bord, andere Scanner schützen aber noch besser. Gratis sind etwa Avast Free Antivirus oder Avira Free Antivirus.



Software beim Hersteller kaufen

Empfehlenswerte Zusatzprogramme zum Virenscanner sind Adware-Scanner, die aufs Entdecken und Entfernen von Ad- und Spyware spezialisiert sind. Der AdwCleaner entdeckt so ziemlich jedes unerwünschte und lästige Werbe- oder Spionageprogramm. Wichtig: Das Tool überwacht den Rechner nicht ständig im Hintergrund und muss regelmäßig manuell gestartet werden. Ist der Rechner neu und voller Demo-Versionen, kann der Einsatz des PC Decrapifier Free lohnen.



"Wenn möglich, sollten Nutzer die Software immer direkt beim Hersteller und nicht über Dritte wie beispielsweise Software-Portale beziehen", empfiehlt Viktor Schröder von der Gesellschaft für Informatik. Portale und andere Seiten könnten aber nützlich sein, um Erfahrungen anderer zum jeweiligen Programm zu finden.



Back-ups verhindern Datenverlust

Gegen eines der schlimmsten Computer-Horrorszenarien, den Datenverlust, helfen Back-up-Tools. Mit dem Aomei Backupper Standard etwa lässt sich mit wenigen Klicks ein automatisierter Sicherungsplan für die wichtigsten Dateien oder auch das ganze System anlegen. Empfehlenswert ist auch die Open-Source-Software Cobian Backup.



Musik und Filme möchte fast jeder mit seinem Rechner abspielen. Hier empfiehlt sich eine Open-Source-Software ganz besonders: "Der VLC-Player ist ein echter Alleskönner, er versteht alle gängigen Video- und Audioformate", sagt Martin Reche vom Fachportal "Heise online". Die VLC-Player-App funktioniert auf Wunsch sogar das Smartphone zur Fernbedienung um. Um einen interessanten Medienplayer handelt es sich beim Tomahawk, der auch – die entsprechenden Abos vorausgesetzt – Streamingdienste, Internetradios oder Videoplattformen in die Musiksuche einbeziehen kann.



Platz sparen mit Zip-Tool

Für Aufnahmezwecke und das Bearbeiten von Audiodaten, etwa um einen Podcast zu erstellen, steht das ausgereifte Programm Audacity bereit. "Der Schnitt und die anschließende Nachbearbeitung mit Effekten, Equalizer und Kompressoren funktioniert sehr gut", urteilt Reche. Das Plug-in Lame erlaubt zudem den Dateiexport im MP3-Format.



Platz sparen ist auch mit 7-Zip angesagt. Das Tool packt und entpackt Dateien, unterstützt dabei zahlreiche Komprimierungsformate und ist dem Windows-eigenen Zip-Tool überlegen. Und damit Nutzer ihre Dokumente platzsparend und plattformübergreifend verschicken können, ist ein virtueller PDF-Drucker wie PDF24 nützlich. Dieser kann aus jeder Anwendung heraus wie ein Drucker aufgerufen werden und speichert die Dokumente dann als PDF ab. Das Programm kann PDFs zudem verkleinern, einzelne Seiten aus bestehenden PDFs extrahieren und PDF-Dateien fürs Internet optimieren. Zum Betrachten von PDFs genügen oft schon die in den meisten Browsern integrierten Viewer.



Passenden Browser auswählen

Stichwort Browser: Der erste Gang ins Internet auf einem neuen oder frisch installierten Windows-10-Rechner führt oft zwangsläufig über den Edge-Browser. Bei dem muss es aber nicht bleiben. Vom Firefox über Chrome bis hin zu Opera oder Vivaldi gibt es viele gute Browser.



Das gilt auch für E-Mail-Clients: Denn längst nicht jeder möchte sich für daheim Outlook kaufen. Oft fällt dann die Wahl auf Mozillas Thunderbird, der alle wichtigen Funktionen rund um E-Mails bietet, ein Adressbuch eingeschlossen. Ein Kalender mit Terminverwaltung kann im Form der Lightning-Erweiterung leicht ergänzt werden.



Schreiben, kalkulieren, präsentieren

Doch ein Rechner wäre nicht vollständig ohne eine gute Office-Suite mit Textbearbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentations-Tool. Hier ist Libre Office eine Empfehlung. "Die Software ist ein inoffizieller Nachfolger von Open Office, entwickelt sich schnell weiter und bietet gute Features", meint Viktor Schröder.



Als Bildbetrachter hat sich etwa Irfanview etabliert, das auch bei der Verwaltung oder Verschlagwortung der Fotosammlung hilft. Die integrierte Stapelverarbeitung kann die Metainformationen mehrerer Bilder oder ganzer Ordner auf einmal ändern. Und als kostenlose wie einsteigerfreundliche Bildbearbeitung empfiehlt Martin Reche "wegen seiner übersichtlichen Bedienoberfläche" Paint.net.



