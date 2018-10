„Audio plötzkich und unerwartet tot“

Als ich heute meinen Desktop startete war alles in Ordnung, als ich mal kurz weg war und dann wieder kam war kein Ton mehr aus den Lautsprechern. Ich habe in den Gerätemanager geschaut und gelesen das alles in Ordnung ist. Mein BS ist Windows 10 pro 64. Mein Mainboard ist ein ASROCK H87. Bitte keine Beileidsbekunungen, ich weiss das dies nicht das beste und teuerste ist und ich muss ein wenig aufs Geld achten. Ich nutze den onboard sound des Boards.

Ich habe auch schon mal das Headset angesteckt und normal schaltet das dann um, aber das ist genaus so tot. Ich denke mir mal das dann die Lautsprecher nicht dran schuld sein können und ich habe trotzdem die Stecker geprüft, alles drin. Kann jemand mir helfen.

Danke Micha