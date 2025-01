Hallo an alle,

ein weiteres aus China, nach Tik Tok, das ich nicht einmal benutze. Aber die Massen müssen in Schach gehalten werden und noch dazu verdummen lassen, nicht alle, aber die meisten, und damit andere noch reicher werden.

Börse tiefrot! Chinesische KI-Sensation lässt Tech-Riesen abstürzen - FOCUS online



Ich benutze die KI nicht komplett. Ab und zu, aber nur, um bestimmte Fragen zu lösen, weil es ewig dauert, die Antworten in den Suchmaschinen zu finden. Ich erinnere mich an die Anfänge von AOL (American Online) oder Compuserve in Deutschland in den frühen 90er Jahren. Es ist nicht so, dass ich ein alter Kauz bin, der nichts Neues mehr lernt. Ich lerne und lerne immer weiter, aber in Wirklichkeit ist es für meinen Alltag nicht wichtig. Für die Zukunft hängt es immer davon ab, wie die Menschen es benutzen.

Gruß

Sascha