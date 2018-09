„Samsung Tab via HDMI-Kabel verbinden“

Hallo, ich möchte mein Samsung Tab Pro 12.1 via HDMI Kabel mit einem Fernsehgerät verbinden. Dazu habe ich mir das passende Kabel Samsung-Stecker auf USB, und ein Kabel mit USB Kupplung auf HDMI-Stecker besorgt. Nur funktioniert das nicht so wie ich mir dies vorgestellt habe. Der Fernseh erkennt, daß ein Kabel an seiner HDMI-Buchse angeschlossen ist, jedoch bringt er den Hinweis, das kein Signal vorhanden ist.Hat jemand eine Idee, wie ich das Bild per Kabel auf den Fernseh bekomme.

Androidversion 5.1.1 - Samsung Tab SM-T900

Danke schon mal vorab