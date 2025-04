Lebensmittelskandal Kaufland

Verschimmelter Käse, Fleisch das nicht mehr in Ordnung war (schmierig), Mäuse und Ungeziefer.

Das werden wohl die alten Wertkauf Märkte gewesen sein, die dann zuerst an Walmart, dann real Märkte waren und später eben Kaufland oder Marktkauf Filialen geworden sind.

Ich bin heute gegen Mittag bei meinem Kaufland in der Nähe gewesen. Dieser wurde nicht "getestet". Das Gebäude ist aber auch ziemlich neu. Gebaut glaube ich 2007. Ich habe aber trotzdem mal in die Kühl- und Gefriertheken geschaut. Bis auf eine Gummidichtung einer Glastür (Staub, Krümel) die ich so im vorbeigehen gesehen habe war alles wie neu (kein Schimmel). Eine Reihe weiter habe ich dann gesehen wie eine Reinigungskraft die Gummidichtung einer Gefriertruhe mit einem Metallspachtel gerade am reinigen war.

Ich denke nicht, dass man die ganzen Kühl- und Gefriertruhen jede Woche reinigen kann. Da müsste ja alles raus und wo soll man die Sachen ablegen? Aber so altes Zeug bei denen die Dichtungen nicht mehr OK sind und es im inneren Schimmelt das muss auch nicht sein.

Mich wundert es, dass der Skandal nicht medial im TV ausgeschlachtet wird. Bei real hat man das damals getan. Über Kaufland kann man es eigentlich nur im Internet lesen.