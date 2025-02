Die USA ist entwidmet aus den Betänden der Erde..

hi, bei dem was gerade so abgeht seitens der USA - oder eher der ehemaligen USA, kann es der EU und dem Rest der Erde richtig Bange werden ..

Und auf Deutschland kommen "schwarze Zeiten" zu!

Angela Merkel hat es nicht gechafft Friedrich Merz für alle Zeiten zu verhindern.

Der Fehlschlus die CDU habe Wirtschaftliche Kompetenz - ist nicht auszurotten.

Obwohl, für Milliardäre a la Elon Musk trifft es in einem bestimmten Kontext schon zu.

Die die arbeiten müssen sich wohl bald unter Wert verkaufen, da Friedrich Merz das Bürgergeld oder alle Sozialleistungen abschafft.

Da werden die Löhne derer die arbeiten weit runtergehen.

Ob die Rentner noch lange sicher sind?..

Vor einigen Parteien sollte mehr Panik bestehen als vor Flüchtlingen!

Die USA die am längsten bestehende Demokratie der Welt, existiert aktuell nicht mehr: 247 Jahre demokratische Geschichte einfach Weggewählt