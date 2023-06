Ich danke für die Blümchen!

77,

wer hätte das gedacht, habe eben die Kurve gerade noch so bekommen und jetzt mal schauen was noch so kommt in Zukunft...

Habe ich mir doch tatsächlich ein einfaches Android-Handy zum Geburtstag selbst geschenkt

Gar nicht so schlecht das Teil...

Gruß

luttyy