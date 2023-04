Also, ist nach deiner Meinung unser EDEKA im Ort ein Monopolist, oder zumindest ein Quasimonopolist, weil es keinen gleichartigen Wettbewerber gibt?

Natürlich nicht. OK - ich sehe schon, dass ich einem Nicht-Volkswirt einmal die Begrifflichkeiten erklären muss.

Also: Ein Monopolist wäre ein einziger Anbieter - entweder eines oder mehrerer bestimmeter Artikel und/oder Dienstleistungen, oder insgesamt ein alleiniger Anbieter von allen benötigten Artikel und/oder Dienstleistungen, die es am Weltmarkt gibt.

OK genaugenommen gibt es das nicht - zumindest nicht weltweit. Wohl aber in "geschlossenen" Systemen wie China, in denen dann praktisch alle Betriebe der Kommunistischen Partei Chinas und genaugenommen nur Xi gehören, lol! Aber eben nicht weltweit. - Thanks heaven.

Das ist aber imho der feuchte Traum und das Idealziel von Jeff Bezos.....

OK - den Monopol-Begriff hätten wir dann hoffentlich geklärt.

Kommen wir zum Quasi-Monopol. Ein Quasi-Monopol ist zwar keines, weil es auch noch andere Anbieter gibt, aber durch die extram starke Präsenz eines oder mehreerr Güter und/oder Dienstleister spielen andere Anbieter nur noch eine stark unterrepräsentierte Nebenrolle.

Das trifft exakt auf MS zu. Fast alle Unternehmen und Staatsbetriebe der westlichen Welt sind mit WIndows und den dazugehörigen Dienstprogrammen von MS unterwegs. Das hat sich über die Jahre so eingebürgert.

Und wenn ich eine Unternehmen habe, komme ich - zumindest ab einer gewissen Größe nicht mehr um Windows und MS Office - jetzt Office 365 aus. Es ginge zwar, aber eher für kleine und Kleinstbetriebe - nicht für die "Big Player" der Wirtschaft. Es gibt nach wie vor andere Betriebssysteme und andere Büro-Software, aber die spielen (siehe Linux) und MacOS eine eher untergeordnete Rolle.

MacOS fällt dabei auch noch etwas aus der Rolle, weil es vor allem das System der Grafiker und Kreativen ist - aber auch da schließt MS mittlerweile auf. Bleibt Mac OS nur noch die Rolle des Exclusiven, das dem Nutzer einen Mehrwert bietet, weil er sich damit ein wenig "besonder" fühlen darf. Ein Individualist mit Knete, halt.....

Aber insgesamt spielen die anderen Systemanbieter nicht mal die zweite Geige bei den BSsen.... Das ist ein Quasimonopol, weil der Quasimonopolist aus den vorgenannten Gründen praktisch die Preise und die Qualität seines Produktes/seiner Dienstleistung diktieren und brutal durchsetzen kann, was für ihn das Beste und seiner Meinung nach angemessene für den abhängigen User ist.

Ich hoffe, dass ich dir auch das jetzt durchleuchten konnte.

Kommen wir zu deinem unsäglichen EDEKA-Modell. Nein, Edeka ist selbstverständlich kein Monopolist und auch kein Quasimonopolist, sondern ein Oligopolist. - Muss ich dir jetzt auch noch erklären, was das ist?

Das ist einer von wenigen Anbietern, der u. U. auch noch örtlich begrenzt der einzige Anbieter ist, aber durchaus im Umfeld einige wenige Konkurrenten hat. Da herrscht tatsächlich immer noch Wettbewerb. - Ein Wettbewerb, der allerdings ein Verdrängungswettbewerb ist. Quasi eine Vorstufe zum Monopol

Die ganzen Lebensmittel- und Warenhausketten und Discounter haben in den letzten Jahrzehnten den Facheinzelhandel nahezu ausgerottet, gefressen und verdrängt. Es gibt so gut wie keinen fußläufigen Einzelhandel mehr. Und nun fangen die großen und kapitalstarken damit, sich durchzusetzen, andere in den Konkurs zu treiben und oder sie zu schlucken. um irgendwann dann endlich auch ihren feuchten Traum zu verwirklichen.

Ob, wie, wann und ob das überhaupt klappt (bevor das ganze System kollabiert), ist nicht vorhersehbar. Aber es wird irgendwann zwangsläufig dazu kommen, denn das ist systemimmanent. - Die Geschichte beweist es. Und die Banken-, Wirtschafts- und Börsenkrisen, die tendenziell in immer kürzerer Abständen aufschlagen und dann mühsam - auf Steuerzahlers Kosten (Merkel: "Niemand wird Geld verlieren!" - LOL!) - ausgebügelt werden müssen, sind beredtes Zeugnis davon.

Die Meinung die du vertrittst, mag ja für dich OK sein, ich habe eine andere und dazu stehe ich. Man sollte sich im Leben an dem orientieren was machbar ist, aber nicht an Hirngespinsten.

Genau diese Einstellung ist es, die dazu führt, dass das oben Geschilderte immer wieder seinen Lauf nimmt. Immer wieder von vorne und nichts, aber auch gar nichts wird aus der Geschichte gelernt.

Oder kreiere deine eigene Software, dann bist du frei...

Papperlapapp! Niemand ist frei. Absolute Freiheit verschafft dir nur der Tod. Das beginnt schon damit, dass du für den täglichen Broterwerb arbeiten muss (mittlerweile muss das sogar schon ein großer Teil der Rentner, weil die Reichen immer reicher und die Armen genau deshalb immer ärmer werden).

Mit zunehmder Spezialisierung und Komplexität einer Gesellschaft nehmen halt auch die wechselseitigen Abhängigkeiten zu. - Ich kann Bumerangs designen, fertigen und verkaufen, aber keine Software schreiben. Was du kannst und/oder weißt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass du eine Menge nicht kannst. - Genau wie ich.

Aber im Gegensatz zu dir maße ich mir nicht an, mehr über dein Ingenieur-Wissen zu wissen als du. Du maßt dir jedoch an, mehr über gesellschaftliche, historische und wirtschaftliche Belange zu wissen als ich. Das solltest du mal überdenken.