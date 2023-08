Kritik an Nickles - ich weiß, hier bin ich falsch, aber:

Irgendwas stimmt bei Nickles seit kurzer Zeit nicht mehr. zum Einen geht das PopUp hier

"Daten werden an den Server gesendet... bitte beachten Sie, dass dies recht lange dauern kann."

nach dem Absenden einer Antwort gar nicht mehr weg. Bleibt einfach stehen und die Nachricht ist trotzdem schon längst abgesendet. Das kann ich sehen, wenn ich mit Strg und F5 die Seite neu lade.

Zum Anderen kann ich machen was ich will. Wenn ich auf "Kritik an Nickles" klicke, um den Post ins richtige Unterforum zu schicken, passiert nichts anderes, als dass die Startseite geladen wird. - Alle anderen Links unter "Service & Support" funktionieren.

Vielleicht kann sich ja mal ein Admin um die Angelegenheit kümmern? - Oder liegt das an meinem (aktuellen) Firefox oder gar an meiner VPN-Verbindung?

Edit:

Eben gerade hat es im Normaltempo funktioniert.... Aber mein vorheriger Post in einem anderen Forum hat währenddessen immer noch gerödelt.