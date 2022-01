Dein VIP-Status...

ist mir ein Rätsel...

@misterxxx, @Muskelkater11,

was sollte Joerg jetzt eurer Meinung nach unternehmen?



Alpha13 hatte von Joerg eine Ansage erhalten und einige möchten jetzt, dass Joerg eine Sperrung von Alpha13 einleitet, dabei übersehen sie leider ihr eigenes Verhalten hier im Forum.



Wenn Muskelkater11 etwas an Alpha13 nicht gefällt, dann sollte er sich mit einem normalen Umgangston an Alpha13 wenden, das gilt auch für alle anderen hier im Forum und nicht versuchen andere Mitglieder um sich zu versammeln, um gegen Alpha13 mobil zu machen.



Es ist leider nicht nur Alpha13, welcher die Forumsregeln nicht einhält und das ist leider schon immer so gewesen und dazu zählt nicht nur eine Beleidigung!



Mitglieder sperren, ist wohl nicht die Lösung hier im Forum.

Gab es hier im Forum, schon jemals einen akzeptablen Umgangston, ich kann mich leider nicht daran erinnern, weder vor noch nach meiner Auszeit hier im Forum und da war nicht immer Alpha13 im Spiel.



Wenn ihr der Meinung seid, ohne Alpha13 wäre ein Miteinander möglich, dann seid ihr leider auf dem Holzweg und belügt euch selbst.



Wenn jemand hier im Forum gesperrt wird, kommt er durch die Hintertür zurück, mehrere angelegte Nicknamen, das ist hier für bestimmte Personen Standard.



Warum eigentlich, mir reichte bis jetzt ein Nickname in allen Foren, mit Ausnahme bei den ersten Gehversuchen im Netz und in Foren, es ist eben noch kein Meister vom Himmel gefallen.



Äußerungen wie von misterxxx: „irgendwie wird man den Eindruck nicht los , das hier scheinbar gekaufte mods , meine antworten löschen“



„gekaufte mods“?

Wow, das ist jenseits von Gut und Böse und da sollte er sich nicht wundern, wenn seine Beiträge entfernt werden.



Jetzt könnt ihr wieder über den VIP herziehen, der euch den Spiegel vor die Nase gehalten hat, aber auch das wird keinen akzeptablen Umgangston hier im Forum bringen.



Ein normaler Umgangston hier im Forum, bringt auch keine Löschung von Alpha13, da sollten sich einmal einige hier an die eigene Nase greifen und überlegen, ob sie nicht selbst auch zu dem herrschenden Umgangston, hier im Forum beigetragen haben.

Du hast irgendwie definitiv jenau nix kapiert. Und deine Kommasetzung trägt irgendwie auch nix zum Verständnis bei.

Ich habe mich in normalem Umgangston an Alpha13 gewandt, und bin in üblicher Form, wie von ihm wie gewohnt beleidigt worden. Wo habe ich denn "Gleichgesinnte" um mich gegen ihn versammelt.

Karl, alles ok mit dir? Du hältst keinem einen Spiegel vor, du schreibst einfach nur Stuss.

Machet jot...

Peet