Neues Win 10 Update von Sonntag 1.3.2020

Hallo liebe Nickelsianer! Ich habe Win 10 Home von Win 7 überspielt und alles lief wunderbar. Am letzten Sonntag bot der PC ein neues Win10 Update an, was ich machen lies. Es ist die Version 1909, Betriebssystemabbuild 18363.657.Seit dieser Installation hat sich viel in der Optik auf dem Desktop verändert. Die Schrift der Apps ist nicht mehr weiß, sondern schwarz und oft nicht zu lesen. Auf der Taskleiste kann ich keine Uhrzeit mehr eingeben, das Datum ist aber vorhanden. Im Internet sind auf vielen Seiten die Texte weiß unterlegt und auch bei Nickles sind alle Beiträge in Kästchen. Auch bei Word und Exel sind alle Symbole in Kästchen. Wie kommt das? Wie kann ich das Ändern? Ihr könnt mir sicherlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Frdl. Gruß Koerperkenner