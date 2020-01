„Multimedia! Kann Aufnahmegerät nicht öffnen“

moin, seit einiger Zeit funktioniert es bei win10 nicht mehr, z.B. mit Nero wave editor, eine Audioquelle aufzunehmen! Hier heißt es: Kann Aufnahmegerät nicht öffnen. Ähnlich mit dem ashampoo Musik Studio, hier wird in der Wasapi Funktion "Line In" nicht registriert! Audacity software findet auch kein Aufnahmegerät. Jene Programme konnten noch bis vor geraumer Zeit dazu genutzt werden! Inzwischen habe ich die Treiber der Soundkarte (Realtek HD) aktualiesiert. Anschließend die Programme deinstalliert, dann neu installiert. Lediglich das Signal über die "line in" Buchse kann man über die angeschlossenen Lautsprecher hören. In den einzelnen Programmen wird nach wie vor kein Signal/ Anschluß angenommen. Ein Blackmagic Audio Eingang über eine Intensity Pro Karte wird bei Bedarf sofort angewählt, funktioniert mit zugehöriger Software ohne Probleme, jedoch nicht mehr als Aufnahmegerät für oben erwähnte Programme. Mikrofon kann eingespielt werden, aber nicht integrierbar. Von Nero bekam ich den Rat, Stereo Mix als zusätzliches Aufnahmegerät zu aktivieren, um darüber das Audiosignal zu empfangen, jedoch erfolglos. Fertige mp3 oder wav Dateien können ohne Probleme abgespielt werden. Was ist mit dem update von win10 mal wieder geliefert worden, weshalb es nicht mehr möglich erscheint, Audioquellen aufzunehmen :confused: Gruß Uwe