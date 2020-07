„Bildschirm LG Flatron 27EA53Vq - P“

Der Bildschirm geht an wieder aus an aus an aus man sieht aber in der Kurzen zeit den Desktop, am Bildschirm Kabel liegt es nicht weil bei einem anderen Kabel ist es das Selbe Rroblem. ich dacht etst es hat was mit dem Energiesparmodus zu tun weil da immer mal was stand von wird in den Energiespar dingens gesetzt wohl gemerkt der Bild schirm nicht der PC. Hatte das schon mal jemand kann man den noch Retten oder neuen Kaufen