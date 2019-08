Sterbefall - K?ndigung des Premiumaccounts

Lieber Support,



hiermit m?chte ich die Accountl?schung des Nutzes "Puppikatze1" beantragen.

Leider war die Zustellung einer Nachricht ?ber "service@nickles.de" nicht m?glich.



Hintergrund: Dieser Account geh?rt meinem j?ngst verstorbenen, geliebten Gro?vater. Als seinem Enkel trug er mir auf, gewisse Accounts zu schlie?en. So auch diesen.

Ich durfte einen kurzes Einblick in die Forumsbeitr?ge meines Gro?vaters und die damit verbundenen Antworten werfen. Ich m?chte mich herzlich bedanken. Die Nutzer konnten meinem Gro?vater h?ufig mit seinen Problemen weiterhelfen. Er erz?hlte mir , dass er diesem Forum sehr zugeneigt gewesen war.



Ich bitte Sie, die L?schung des Accounts zu veranlassen.

Fallen Kosten irgendeiner Art an?



Bitte best?tigem Sie mir den Erhalt und die erfolgreiche L?schung des Account meines Opas. Vielen lieben Dank im Voraus.





Mit freundlichen Gr??en



-sein Enkel-

Yannick Gremmler