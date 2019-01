Hilfe beim Installieren von AHK Hotkey

Hallo

Brauche Hilfe bei der Installation.

Bisher gemacht:

Runtergeladen,

Lt. Anleitung komme ich bis zum Texteditor, klicke drauf, ?ffnet sich, dann kommt engl. Info die ich nicht verstehe(keine engl.Kenntnisse). Hier der Text einkopiert.:

#NoEnv ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.

; #Warn ; Enable warnings to assist with detecting common errors.

SendMode Input ; Recommended for new scripts due to its superior speed and reliability.

SetWorkingDir %A_ScriptDir% ; Ensures a consistent starting directory.



Frage: wie geht es weiter:

Bitte um Hilfe. MFG