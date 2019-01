fake oder was

Habe heute eine Mail erhalten in Thunderbird

soll für den Besuch einer Porno Seite sein, habe niemals eine Porno Seite aufgerufen

auch keine Mahnung vorher erhalten.wer hat den nun diese Mail geschickt ?

Der Abschleppdienst ?





Return-Path: <ullis@online.de> Received: from mout.kundenserver.de ([212.227.126.135]) by mx-ha.gmx.net (mxgmx112 [212.227.17.5]) with ESMTPS (Nemesis) id 0MbshW-1gXvEi0bNW-00JL9A for <dxxxxxxxxx@gmx.de>; Thu, 31 Jan 2019 04:04:10 +0100 Received: from abschleppdienstgross.de ([85.214.140.218]) by mrelayeu.kundenserver.de (mreue009 [212.227.15.129]) with ESMTPSA (Nemesis) id 1MkpjD-1haAh43d4p-00mMmD for <d.xxxxxxxx@gmx.de>; Thu, 31 Jan 2019 04:04:09 +0100 From: "Rechtsanwalt Ronny Seifert" <ullis@online.de> Subject: Aktenzeichen: 703168540396 - 2. Mahnung