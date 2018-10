Laptop friert st?ndig ein

Hallo an Alle,



vielleicht k?nnt Ihr mir helfen und habt des R?tsels L?sung.



Nachdem mein Laptop, ein Opa namens Acer 5680, mit 2,3 Ghz Dualcore Prozessor und 4 GB Ram, W7 inklusive...eine ganze Weile sauber gelaufen ist (ich habe ihn seit knapp 2 Jahren) hat er seit ca. drei Monaten die Macke, st?ndig einzufrieren.

D. h., es h?ngt sich alles auf, der Mauszeiger bewegt sich auch nicht mehr und ich muss ihn "abw?rgen" (dr?cken des Ein/Ausschaltknopfes)

Danach f?hrt er zwar wieder hoch, l?uft dann eine Weile - und h?ngt sich wieder auf. Wobei das in unregelm??igen Zeitabschnitten passiert. Es kann sein, es passiert f?nf Minuten nach dem Start, oder erst nach zwei Stunden. Wobei es egal ist, ob ich gerade im Interneht surfe oder mit Word etwas mache.



Ich habe schon folgendes Probiert:



L?fter von Staub befreit - wobei da gar nicht so viel war



RAMspeicher Diagnose mit Windowstool - keine Fehler angezeigt



Trotzdem mal im Firefox so ziemlich alles unn?tige deaktiviert.



Festplatte mit Chrystal Disk ?berpr?ft - auch alles bestens



Updates runter geschmissen - vielleicht war da ja der ?belt?ter

Das war es nicht, beim deinstallieren hing sich der Lappi wieder auf



Einen Blick in den Ger?temanager geworfen. Nur gelbe Ausrufezeichen bei

PCI Flashspeicher. Ich finde daf?r aber auch keine Treiber mehr.



Grafikkartentreiber soll der aktuelle sein



Driver Magicain hat mir noch angezeigt, dass Audio und Maus aktualisiert werden sollten.

Habe ich gemacht.



Der Lappi h?ngt sich aber weiterhin auf, wann immer es ihm gerade in den Kram passt. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie man das dem Guten wieder abgew?hnen kann.

(Mir fiele noch Bios - Batterie, Steckverbinung zum Netzteil und Motherboard - bitte nicht! - ein)



Danke f?r hilfreiche Antworten im Voraus. Ich wei?, heute ist Feiertag, wenn das mit den Antworten etwas dauert, schon klar...



Gr??e



Calico