„Bilddateien mit Jahreszahl versehen“

Hi!

Ich denke ich würde die Information zum Aufnahmedatum zwar lieber in den EXIF-Daten der JPG-Dateien speichern, aber wenn man einen Text auf der Kommandozeile in Bilder einbinden will, dann kann man dazu Image Magick nutzen.

http://imagemagick.org

http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/Projekt-Monitor/imagemagick.html

Und hier noch ein Link zu EXIF-Änderungen: https://camera-info.de/threads/exif-massen%C3%A4nderung.34638/

Dort wird XnView genannt.

Prakktische Tipps kann ich leider kaum geben. Ich habe zwar schon mit Image Magick zu tun gehabt (unter Linux), aber dort nur Bildauflösung/größen geändert.

Bis dann

Andreas