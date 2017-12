Spiegeln von Handy auf Tv

Hallo in die Expertenrunde.

Ich habe einen Panasonic TX-L39BLW6, ein Handy Galaxy A3 2017 und einen Mirascreen HDTV Adapter.

Mit dem Tablet klappt die Verbindung problemlos.

Das Handy erkennt den Adapter auch und will verbinden. Verbindung kommt aber nicht zustande. Stromversorgung hab ich, trotzdem externe angemahnt ist, ?ber USB von TV. Klappt ja bei Tablet auch. Ich habe aber externe trotzdem auch probiert um sicher zu gehen. Geht auch nicht.

Das kann ja nur am TV liegen?

Im Voraus ein herzliches Dankesch?n von pirnifan