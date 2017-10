Festplatte ist verschwunden

Hallo, habe folgendes Problem: Habe heute meinen PC eingeschaltet und mu?te feststellen, dass Einige Partitionen fehlen und das ohne irgend welche Handlungen von mir, bin dann in die Datentr?gerverwaltung gegangen und hier werden vier Partitionen angezeigt von oben mit einem roten Punkt mit wei?em X drinnen im unteren Feld steht dieser rote Punkt dahinter Fehlend und Dynamisch

bei den vier folgenden Partionen steht in den Feldern die Gr??e in GB und Fehler.

brauche dringend und schnell Tipps, sind die Steuerdaten von uns und den Kindern drauf.

Danke im Vorraus



MfG. R.Ritter