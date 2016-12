Schwere Zeiten für Microsoft - eine Bestandsaufnahme

Manche Dinge existieren so lange, dass man sich kaum vorstellen kann, dass es einmal anders war oder werden könnte. Dies ist besonders ausgeprägt in einem Umfeld, welches ansonsten von schneller Entwicklung und ständigem Wandel geprägt ist wie der PC-Markt. Einer dieser Fixpunkte war in den letzten mehr als 20 Jahren die uneingeschränkte Vorherrschaft von Microsoft auf den PCs im Büro und zu Hause. Doch Zeiten können sich ändern und tun es mittlerweile auch. Zwar erleben wir auch heute noch nicht den Durchbruch von Linux auf dem Desktop, aber ein langsames Kannibalisieren ist mittlerweile so gut möglich, wie noch nie zuvor.