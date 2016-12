REPORT: Wie die Bitdefender Box die Sicherheitslandschaft verändern könnte

Sehr interessant, Michael. Leider ist der Link tot... Amazon hat die Box noch nicht gelistet, zumindest in D. Ein Schelm, wer böses dabei denkt... ;-)

Im Link ist lediglich ein Tippfehler, es muss heißen www.bitdefender.com/box/ Und: Am Ende des Textes steht ja, dass die Box in D noch nicht erhältlich ist, sondern wohl erst zum Jahreswechsel. Aber man könnte sie wohl etwas trickreich über Amazon USA bestellen (ohne Gewähr).

Ich denke so etwas gibt es schon, schaut mal hier: https://www.eblocker.com/de/

*marky* am 12.05.2016, 17:33 Uhr

Hi lebenstraener, die Box ist ja nicht nur für den Schutz der Privatsphäre. Sie ersetzt die Schutz-Pakete wie Internet-Security für Windows, Android oder iOS und verhindert Angriffe auf alle Geräte mit einer IP im Netzwerk. Und- der Schutz arbeitet weiter wenn man das eigene Lan/Wlan verlässt. Es geht also um Schutz gegen Viren und Trojaner und so - das kann eblocker ja gar nicht.