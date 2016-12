REPORT: Bettina und Ingo präsentieren ihr Leiden auf Amazon.de

Bettina bekämpft ihre Falten beziehungsweise hat Angst davor welche zu kriegen. Sie leidet unter ihren feinen, oft strohigen Haaren. Außerdem leidet sie an den Ellenbogen und an ihren Knöcheln sehr stark an trockener, schuppiger und rauer Haut. Sie hat oft Blasen an den Füßen, weil sie den ganzen Tag auf den Beinen steht, in ihrem Beruf viel laufen muss. Am Leiden an sehr stark trockener und unangenehm spannender Gesichtshaut sind die Klimaanlage im Büro und die zu Hause schuld. Seit 2013 leidet Bettina bedingt durch beruflichen Stress und einem persönlichen Schicksalsschlag an innerer Unruhe bis hin zu unerklärlichen Angstzuständen.