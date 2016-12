REPORT: ARD/ZDF Gebührenbescheid - Widerspruch ist unvermeidlich

Bild: Mein Einschreiben an den "Beitragsservice". Es hat mich ziemlich geärgert, dass der Mann in der Postfiliale so schöne Briefmarken draufgeklebt hat. Wenigstens hat er es ziemlich schlampig gemacht. (Foto: mn)

Bild: Es gibt keine Garantie, dass sich der "echte Beitragsbescheid" anhand der Betreffzeile sicher erkennen lässt. Wichtig ist es, auf eine Rechtsbehelfsbelehrung zu achten, in dem eine Widerspruchsfrist eingeräumt wird. In meinem Fall war das in blassem Hellgrau auf der Rückseite des Schreibens gedruckt (hier im Bild habe ich den Kontrast erhöht um die Lesbarkeit zu vereinfachen).

Bild. Bernd Höckers "Erfolgreich gegen den Rundfunkbeitrag 2013". ISBN: 978-3-9811760-6-3. 112 Seiten. 8,90 Euro. Ob es hier wirklich einen Erfolg gibt, die Flucht gelingt, erprobt der Autor aktuell noch selbst.

Bild. Mein simples Widerspruchsschreiben aus dem "Musterbriefgenerator". Das schafft jeder mit wenig Aufwand.

