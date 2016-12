Projekt: LAN-TV-Server selber bauen - HDTV-Streams auf PCs, Android und mehr

mosdev am 27.07.2015, 15:31 Uhr

Coole Sache. Da ich selbst zu wenig Live TV schaue hab ich frü dich dennoch einen Tipp. Ich nutze onlinetvrecorder.com um TV Inhalte aufzuzeichnen. Meine Sendungen werden dann via FTP auf meinem Server (VServer bei Netcup) geladen. Auf dem VServer habe ich einen Plex Media Server installiert (Dafür hab ich den PlexPass). Die Sendungen stehen dann allen meinen (Android*) Geräten zur Verfügung. * Ich nutze die PlexApp auf meinen FireTV Sticks und Tablets/Smartphones etc. für die Nutzung am PC nehme ich einfach Firefox. Vielleicht ist das ja eine Option für Dich. evtl. kannst Du auch den PlexServer auf dein NAS installieren. Mein VServer läuft mit Debian Linux. Für die Benutzung im LAN brnötigst Du auch keinen PlexPass - dieser wird jedoch interessantg und unausweichlich, wenn Du die Streams über das Internet nutzt. So ein VServer bei Netcup kostet je nach Ausstattung ab 5? (Ich zahle 15?/Mon)... Grüße, Toni