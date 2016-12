PRAXIS: Raspberry Pi emulieren, kostenlos ausprobieren

Diese Emulation des Pi ist, sagen wir mal vorsichtig, sehr unvollständig. Eigentlich ist der Pi ein sogenannter System on Chip, bestehend aus einem ARM Kern, einer Grafikeinheit (welche übrigens den Größteil des Dies einnimmt) mit 3D und Videobeschleunigung und einem integriertem USB-Master. QEmu ist zwar ganz nett um mal reinzuschnuppern, aber Beispielsweise einer der interessanten Möglichkeiten, einen billigen Acorn Archimedes Clone zu haben, geht mit dem Emu nicht. Übrigens, mit RiscOS geht das Teil mal so richtig ab, solltet ihr alle mal ausprobieren ob das nicht ein nettes alternatives OS für die Kiste ist. :)

dummbock am 29.12.2014, 11:09 Uhr

Hi hab mir das geladen, bei mir geht nix, deshalb heiße ich so. Komme aus der 51iger Ecke und wollte man schauen was man mit dem Board machen kann, aber dieser Emulator geht nicht - was läuft schief.