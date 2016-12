PRAXIS: Android-Smartphones und Tablets mit Bordmitteln backupen

linuxfritz am 05.03.2015, 19:19 Uhr

das muss man doch liken, wenn jemand ein Event on Handy backupen tut. Da muss man doch seinen Ausdrucksweise changen, den sonst ist man nicht up to date. aber kein Problem, alles easy, alles recht sweet im Home. Aber ist alles no problem, morgen geh ich shoppen, danach relaxen und chillen, und so gegen 15 Uhr muss ich zum Workshop. Echt cool... the deutsche Language :D