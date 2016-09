Windows 8.1 startet nicht mehr nach RAM-Versuch

Hallo

Wollte 800er DDR2 Ram in meinem Board ausprobieren (was nur bis 667 spezifiziert ist) und ab da bootet Windows 8.1 nicht mehr. Also der PC startet, bringt keine Fehler, RAM wird auch erkannt. Habe natürlich wieder den ursprünglichen RAM eingebaut und auch mit einer anderen HDD ausprobiert, diese funktioniert. Nur mein Windows 8.1 - die HDD, welche beim RAM-Versuch eingebaut war - bootet nicht mehr. Es geschieht folgendes:

Die automatische Reparatur wird gestartet. Danach wird die Diagnose durchlaufen und es erscheint ein blaues Fenster, dass Windows 8.1 nicht richtig gestartet werden konnte. Man solle einen Neustart ausprobieren. Bei diesem erscheint ganz normal das Windows 8.1 Zeichen und der drehende Kreis. Danach wird der Bildschirm kurz schwarz und danach macht der Computer einen Reset.

Auf der Festplatte ist noch alles drauf, habe das über die Kommandozeile gecheckt. Nur die Reparatur nützt leider nichts, er will einfach nicht mehr booten. Hat jemand noch eine Idee? Windows 8.1-DVD ist vorhanden. Backup nicht und die letzte Systemsicherung zur Wiederherstellung liegt leider schon über ein halbes Jahr zurück. Da werden die Programme ja gelöscht, oder, welche seit da installiert wurden?

Gruss und Dank

Thomas