„Win 8: Sauber neu installieren“

Hallo,



leider musste ich feststellen, dass man mit dem Wissen der alten Windows beim 8er nicht mehr groß weiterkommt.



Ich habe hier ein Notebook erhalten, welches ab Werk mit Win 8 ausgeliefert wurde. Das habe ich übernommen, aber der Vorbesitzer hat die Platte gelöscht.

Gut, ich bin in MS Imagine registriert, dort 8.1 runtergeladen und auf eine DVD gebrannt über das Win 7 eigne Brennprogramm.



Jetzt scheitert es schon am Starten des Installationsprogramms. Wähle ich über "F10" die Startoptionen des UEFI auf und wähle die Option UEFI: CD/DVD- ... so erscheint eine rote Warnmeldung:



Secure Boot Violation

Invalid signature detected. Check Secure Boot Policy in Setup.





Hmm. also nochmals in das UEFI-Setup hinein (Welches aber noch wie BIOS aussieht), dort Secure Boot deaktiviert. Will ich nun von der DVD starten.... passiert nichts. Bildschirm bleibt dunkel, es geschieht nix.



Whle ich beim OS Mode Selection UEFI ab und dagegen UEFI and Legacy OS .... dann klappt der DVD-Start. Aber ich will das korrekt im UEFI-Mode installieren.



Wo liegt der Haken?



Das Bios oder UEFI nennt sich "Aptio Setup Utility" von American Megatrends. Laptop ist ein Samsung 350E7C S08

