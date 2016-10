Habe mit dem Wlan von meinen Notebook Nexoc 726 ein Problem. Aus unerklärlichen Gründen,komme ich unter Wlan nicht mehr ins Internet. Am netzwerkkabel alles ok. Das centrino Wlan-Modul geht auch. Im gerätemanager sind einige !!!! die sich nicht deinstallieren lassen. Windows findet die Treiber nicht, Code 31. Von heut auf morgen gings nicht. Was kann ich tun? Hier ein screenshot:

Danke vorab für kompetente Hilfe.

Screenshot