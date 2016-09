„Nach Windows 7 start keine Funktion der Programme“

Hallo Markus,

msconfig

Reiter Dienste

Den Haken setzen bei Alle Microsoft-Dienste ausblenden,

dann ist die Liste übersichtlicher und du erkennst, was nicht unbedingt gleich beim hochfahren gestartet werden muss, darunter automatische Updates, die du mit einem Programm unwissend installiert hast.

Oder auch Programme die nicht immer im Hintergrund laufen müssen, das gleiche gilt auch für den Reiter Systemstart.

Hast du etwas deaktiviert und ein Programm Benötigt jedoch diese Funktion, kannst du es auch wieder ohne Probleme aktivieren.

Wenn du dich in der Windows- Registratur auskennst, kannst Du noch die Einträge unter Run und RunOnce überprüfen, aber auch nur wenn du du weißt was du tust, sonst geht vielleicht nichts mehr, nach einer falschen Änderung in der Windows- Registratur