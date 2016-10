„Chaos nach letzten Updates“

Hallo !

Ich habe etliche Probleme, die alle erst nach den letzten Updates entstanden sind, weshalb ich annehme, dass diese dafür verantwortlich sind.

Es fing damit an, dass ich mitten in einem schon länger und spannend verlaufenen Spiel durch Runterfahren OHNE jegliche Warnung unterbrochen wurde. Dabei kam das übliche "Bitte nicht ausschalten während...". Beim nächsten Hochfahren war der Desktop etwas durcheinander und alle möglichen Zuordnungen wie "Videos mit VLC öffnen" usw. waren weg. Der Mediaplayer wollte wieder eingerichtet werden, etc. etc. Dann benutze ich IE11 und Chrome etwa 50:50. Der IE liess sich zwar noch öffnen, startete aber überhaupt nicht mehr, wenn ich eine .mht-Datei öffnen will (ich hab Vieles damit archiviert). Der FF startet derzeit auch nur mal mit Fehlermeldungen (Adresse nicht korrekt) und mal normal.

Ich hatte bis vor den letzten Updates ein reibungslos funktionierendes System (W7 64), dass in Vielem "persönlich" eingestellt war. Das stinkt mir ganz gewaltig !

Viren- und Trojanersuche war ergebnislos.

Hat jemand einen Tip ? Wenigstens, wie ich den IE11 wieder zum Bearbeiten von .mht-Dateien kriege ? Die anderen Browser habens nicht so mit diesem Format.

Danke.

Alibaba