„Windows 10 und Mainboardcrash und MS-Konto“

Ein Mainboard-Tausch führt zum Verlust der Aktivierung. In Einzelfällen kam es wohl vor, dass das System trotzdem aktiviert blieb, der Grund dafür konnte nicht festgestellt werden.

Bei meinen Reserve-Boards ist es jedoch so, dass Win10 bereits auf der Hardware aktiviert war. Also wird Win10 darauf immer wieder sofort aktiviert, der digitale Fingerabdruck des jeweiligen Boards ist auf den Servern von MS hinterlegt, das Board wird also wiedererkannt.