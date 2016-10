Win 7 nach Win 10 Installation professionell deinstallieren und Images danach

Hallo fleißige Helfer,

nachdem die Win10 Installation mit der Windows10Upgrade28084.exe (5,8 MB) gut geklappt hat und Win10 auch besser mit dem Memory umgeht und schneller ist, ich also 150 und mehr FF Tabs ohne Abstürze aktiv haben kann, möchte ich Win 7 deinstallieren. Um Win 10 zu installieren musste ich erst mit dem sehr guten Programm Mini Tool Partition Magic die Part. C: von 60 auf 95 GB vergrößern. Davon sind nur noch 22 GB frei. Windows.old 18 GB. Win10 neu 25 GB. Der Revo Uninstaller 2.0.1 bietet mir keine Möglichkeit Win 7 zu deinstallieren. In der Win10 Systemsteuerung und bei Apps und Features finde ich auch nichts.

Wie geht es richtig und gut?

Images nach Win 7 Deinstallation: Ich möchte auf 2 separaten HDDs auf den ersten Partitionen bootbare Images von Win10 anlegen, die auch als backup dienen. Ich habe Paragon 14 und O&O disk image Pro 10 installiert.

MfG Weva