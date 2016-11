„Tablettversionen stimmen nicht überein...“

... Installieren Sie die Tablett-Software erneut



So werde ich beispielsweise beim Aufrufen des pdf-XChange Viewers "begrüßt". Weitere Anwendungsprogramme starten ebenfalls nur mit dieser Meldung, von der ich nicht weiß, was sie soll, denn bei Klick auf "OK" starten sie anstandslos. Probehalber eine Anwendung tatsächlich neu installiert. Ergebnis: Hilft nicht.

Offensichtlich habe ich als Einziger auf der ganzen Welt dieses Problem! Jedenfalls führt die Eingabe dieser Meldung in eine Suchmaschine zu keinem Erfolg.



Hardware: Acer Aspire 8951G, Core i7-2630QM, 12 GB RAM; Betriebssystem: Win 10 Pro



