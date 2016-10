Plötzlich falsche Bildschirmauflösung

Weil das Leben so langweilig ist in meiner Simulation hat diese sich wieder etwas neues ausgedacht um mich zu schickanieren. Seit gestern hat sich die Bildschirmauflösung plötzlich geändert auf 1280 x 1024 mit dem Ergebniss dass alle Symbole grösser sind und auch die Symbole auf der Taskleiste nicht bis in die Mitte gehen sonmdern bis ganz nach rechts. Bei den Einstellungen findet sich aber nicht die Auflösung 1920 x 1080 sondern lediglich 1280 x 1024.

Wie bekomme ich das wieder hin dass es so wie vorher war ?