„Installionspfad ändern“

Hallo Gemeinde!

Folgendes "Problemchen" habe ich und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Also, ich habe da einen PC gekauft, win10, 64bit, mit 2 Festplatten. Auf 1. Festplatte ( C ) ,SSD, ist das BS System drauf und alle vorinstallierten Programme(Offices, Antiviren). Nun möchte aber es so einstellen, dass auf Festplatte 2 ( D ) nun alle neuinstallierten Programme drauf kommen, ohne dass ich jedesmal den Installationpfad bei einer Installtion manuell ändern muss. Ich habe das bei win7 mit Registriveränderung unter Hkey_Local_Machine usw. hinbekommen, weiß aber nicht, ob das bei win10 auch so einfach geht und daher bitte ich um Hilfe.

Vielen Dank schon mal im voraus