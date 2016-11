„Hilfe, mein Rechmer spielt verrückt!“

Vor einer halben Stunde hat noch alles funktioniert und ich habe Post weggebracht.....

Als ich wiederkomme, und den Rechner aus dem PowerSave Modus Aufwecken will, startet eine Endlosschleife Das Bild mit em Award-BIOS kommt und die Aufforderung: Hit Esc or Del to enter UEFI-BIOS. Tut man das nicht, geht das nach einigen Sekunden von vorn los. der Rechner bootet neu und das Spiel geht von vorn los.

Nachdem ich mir das dreimal anschaute, bin ich ins BIOS.

Da war einiges verstellt. Vor allem das Systemdatum stimmte nicht! Das habe ich dann richtig gestellt. - Komischerweise steht da, wenn ich das Datum auf 9/1172016 eingestellt habe, imm noch "Sun" - Sunday vor dem Datum. - Oder ist die Tag/Monat anzeige "verdreht" zu schreiben, wie im Englischen - obwohl als Sprache "German" eingestellt ist?

Werd' ich gleich mal probieren und dann berichten.....

Ansonsten bin ich Punkt für Punkt im BIOS durchgegangen und meine,.alles richtig eingestellt zu haben......