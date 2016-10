"Web of Trust" späht Nutzer aus

Reporter des NDR konnten in einer Stichprobe zeigen, dass die Browser-Erweiterung "Web of Trust" ("WOT") im großen Stile Nutzerdaten ausspäht und offenbar an Dritte weitergibt.

