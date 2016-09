„Telefonica Deutschland will Mobilfunk Bewegungsdaten verkaufen“

Wenn man mal etwas in den Medien lauscht,ist ein doch alles klar.Wie ist am besten an die Daten der Nutzer heranzukommen.Alles was an Elektronik verkauft wird siebt doch Nutzerdaten aus.Der Staat will das ja auch und den Grund weiß jeder.Passiert ja auch genug,doch wenn sich Telefongesellschaften und andere mehr, noch auf Grund der Bürger die Taschen voll stopfen um Daten zu verkaufen,ist schon echt der Horror.

Da wird über einen Messenger rumdiskutiert und hier sind die Bürger still und nehmen alles hin,wie mit allen.

Nur gut,das ich auf dem Klo kein Handy brauch !

Gruß

Rolf