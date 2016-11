„Hilfe, 1001 abend, es hat noch nicht Zoom gemacht, Fake-Angebot angeklickt“

Entschuldigung, wenn ich in einem Forum, das mit Viren, Spyware und Datenschutz überschrieben ist, schreibe, daß ich fälschlicherweise auf einen Link geklickt habe und mich an die Experten wende in der Hoffnung, daß jemand mit entsprechendem Background und knowledge herausbekommen könnte, ob das eine für Malwareübertragung bekannte Site ist, dann ist das doch keine Aufforderung, auf den Link zu klicken, oder?

Ich bin auch 'eigentlich' extrem aufmerksam beim Mails sortieren, habe das Problem auch noch nie gehabt, es ist halt passiert!

Wie ich schrieb, gehörst Du augenscheinlich zu der Sorte Leuten, die genau wissen, daß sie solch depperte Fehler niemals machen werden, dazu nochmals meinen persönlichen Glückwunsch, ist für mich ein wenig überheblich im Ausdruck, aber Du weißt ja, daß Du es Dir leisten kannst.

Grüße