Endlich mal was Neues

.... Ist grad' in meinem Postfach aufgeschlagen:

Na, wer wird denn auf sowas druffklicken? Unter der schönen roten Grafik lauert dieser Link:

http://mx2.voedingswinkelmcp2.com

... klingt irgendwie nicht nach REWE, gell?

Und unter "hier" zum Abmelden vom "newsletter" kommt das zutage:

http://mx2.voedingswinkelmcp2.com

Achtung, habe die Zeichenketten, mit der man zur Falle gelotst werden soll, in den Links verkürzt; sprich alles hinter "com" gelöscht, damit nicht irgendein ein unbedarfter Leser durffklickt und sich wundert, was dann so alles pressiert.....

Die Linkis unterscheiden sich übrigens nicht.......