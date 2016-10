Belästigung durch Drohmails

Hallo,

jetzt benötige ich wirklich Hilfe.

Eine Freundin schickte mir soeben eine Mail und der Betreff war:

http://about.stackranked.com/r8lbpiu5p4fwvg0.nu4

Das habe ich leider geöffnet. Auf Englisch wurde dabei eine Art Pyramidenspiel vorgestellt.

Versender war eine Freundin mit Yahoo Adresse und daher weiß ich jetzt, dass die Mailadressen teilweise gehackt wurden, da Yahoo ihr das auch schon mitteilte.

Hat jemand von euch eine Ahnung, um was für eine Bedrohung es sich hierbei handelt und was man da am besten sofort dagegen unternehmen kann?

Danke vielmals im Voraus für Unterstützung.

Sophie18